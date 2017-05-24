Лучшие города в сфере экономической политики и управления финансами назвали в Мурманской области

25 Мая 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Подведены итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Конкурс стартовал в текущем году, и будет проводиться ежегодно. Он направлен на выявление примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления.

В текущем году в региональном этапе конкурса по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» приняли участие пять муниципалитетов: города Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Заполярный, Полярные Зори.

Рассмотрев представленные заявки, региональная конкурсная комиссия приняла решение отдать первое место Апатитам, второе – Заполярному, третье – Полярным Зорям. Все три муниципалитета будут участвовать в федеральном этапе Всероссийского конкурса.