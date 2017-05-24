Почти 50 млн рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса Мурманской области

25 Мая 2017 года, 09:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – На поддержку малого и среднего предпринимательства в Мурманской области из бюджета выделено более 49 млн рублей. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Аналогичная сумма была выделена и в 2016 году.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова отметила положительную динамику эффективности предоставляемых государственных средств: «выживаемость» грантополучателей с 36% в 2012 году возросла до 84% в 2016 году. Самый популярный среди предпринимателей малого и среднего бизнеса вид финансовой поддержки – льготные микрозаймы.

За 2016 год Фондом развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области за счет областного и федерального бюджетов было выдано 113 микрозаймов на общую сумму 86,6 млн рублей.