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Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Почти 50 млн рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса Мурманской области
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 09:17

Почти 50 млн рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – На поддержку малого и среднего предпринимательства в Мурманской области из бюджета выделено более 49 млн рублей. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Аналогичная сумма была выделена и в 2016 году.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова отметила положительную динамику эффективности предоставляемых государственных средств: «выживаемость» грантополучателей с 36% в 2012 году возросла до 84% в 2016 году. Самый популярный среди предпринимателей малого и среднего бизнеса вид финансовой поддержки – льготные микрозаймы.

За 2016 год Фондом развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области за счет областного и федерального бюджетов было выдано 113 микрозаймов на общую сумму 86,6 млн рублей.

 

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