Электрокотельные в Кандалакше отключили за долги

25 Мая 2017 года, 09:30

КАНДАЛАКША/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше отключены электрические котельные МУП «Услуги ЖКХ». На такие меры АО «КолАтомЭнергоСбыт» пошёл в связи с образовавшейся задолженностью по оплате электроэнергии. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, компанию накануне предупреждали о недопустимости таких действий, поскольку они могут повлечь нарушения прав более 380 жителей многоквартирных домов. Несмотря на это котельные были отключены, а граждане остались без отопления и горячей воды.

24 мая в Кандалакшский районный суд было направлено исковое заявление о признании действий АО «АтомЭнергоСбыт» противоправными.

Как ранее сообщал «Би-порт», вчера же от электроснабжения была отключена котельная в посёлке Междуречье. По данным агентства, сумма задолженности перед ресурсоснабжающей организацией составляет по данному объекту около 40 млн рублей.

Фото: GrandKid