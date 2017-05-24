Активное лето с ВБРР

25 Мая 2017 года, 10:10

Новый летний сезон Всероссийский банк развития регионов встречает активно – предлагает своим клиентам привлекательные ставки кредитования, обновляет сервисы дистанционного и интернет-обслуживания, предлагает интересные возможности по банковским картам.

Не будут забыты и клиенты, которые рассматривают возможность разместить свои средства на привлекательных условиях. Для них ВБРР предлагает акцию – новый сезонный вклад «Активное лето».

Процентные ставки по акционному депозиту – наиболее высокие в линейке срочных вкладов в банке. Дополнительное преимущество – удобные возможности открытия вклада – как в отделениях банка, так и через систему дистанционного банковского обслуживания.

Минимальная сумма денежных средств для открытия вклада 20 000 рублей. Процентная ставка при открытии вклада через офисы банка составляет 7,7% годовых, при открытии через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) предусмотрена повышенная процентная ставка – 8,0% годовых. Срок вклада – 240 дней, дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном снятии средств или части средств со вклада проценты начисляются по ставке «До востребования». Условия размещения средств во вклад – единые для всех регионов России.

Разместить средства во вклад «Активное лето» можно в период с 22 мая по 15 августа 2017 г. во всех отделениях банка и в системе ДБО.

В Мурманске операционный офис банка АО «ВБРР» находится по адресу: ул. Самойловой, дом 6. Тел: (8152) 45-70-76, 45-71-60.

Пусть лето будет активным!