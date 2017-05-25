В Мурманске проходит тренировка по противодействию незаконному обороту радиоактивных материалов

25 Мая 2017 года, 10:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня Комитет по обеспечению безопасности населения проводит комплексную тренировку с органами управления, силами и средствами, задействованными в противодействии незаконному обороту радиоактивных материалов. Мероприятие началось в 9:45, его целью является совершенствование взаимодействия структур при получении сигнала о факте превышения естественного радиационного фона с уровнем потенциального риска «крайне высокий».

В Управлении ГО ЧС и ПБ сообщили, что в тренировке задействованы представители Северного флота, власти, а также предприятия и организации. Она проходит на федеральной трассе «Кола», в Центре мониторинга и прогнозирования на улице Буркова, в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Самойловой и в местах постоянной дислокации организаций, участников оперативного реагирования на срабатывание оборудования детектирования автоматизированной системы.