В Баренцевом море началось учение сил Северного флота

25 Мая 2017 года, 10:53

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Корабли Северного флота вышли в Баренцево море для участия в учении, проходящего в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Руководит учением начальник управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Олег Зверев.

Слушателям ВАГШ будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.

На этапе развертывания ударных сил Северного флота, корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Полярный» и «Коломна» обеспечит выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский». Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест» во взаимодействии с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ выполнят поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, с применением противолодочного вооружения.

В ходе эпизода по организации противовоздушной обороны сил флота в море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням.

Четвёртый эпизод предусматривает показ элементов спасения условно терпящего бедствие в море личного состава силами спасательного отряда.

Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.