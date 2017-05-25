В Госдуме рекомендуют принять законопроект о введении возрастного ценза для главных врачей

25 Мая 2017 года, 11:10

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Для главных врачей государственных медучреждений и их заместителей могут установить предельный возраст пребывания в должности в 65 лет, пишут «Известия». Соответствующий законопроект 25 мая рассмотрит комитет по труду Государственной думы.

Поправки в Трудовой кодекс в январе 2017 года внесла группа депутатов от «Единой России». Позже более 30 депутатов поставили подписи под документом.

Согласно изменениям, которые предлагается внести в ст. 350 ТК, должности руководителей медучреждений и их заместителей могут занимать только врачи не старше 65 лет. Тех, кто достиг этого возраста, предлагается переводить на другую работу, соответствующую квалификации. При этом учредитель организации может продлить срок работы до 70 лет, однако только в том случае, если это решение будет принято на общем собрании. Срок окончания трудовых договоров у заместителей не может превышать срока действия полномочий руководителя организации.

Для медработников, достигших предельного возраста на момент вступления закона в силу, предусмотрен переходный период. Их трудовые договоры будут действовать до окончания указанного в них срока, но не более трех лет.

Глава профильного комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что комитет инициативу поддержит.

«Омоложение управленческих кадров, безусловно, необходимо. Должно быть движение и карьерный рост для молодежи. Иначе медики будут уходить из ФГУПов и МУПов в коммерцию, — пояснил депутат. — При этом нельзя утрачивать связь с опытными специалистами. Нужно найти такие формы взаимодействия, при которых звезды отечественной медицины при желании смогут продолжать эффективно трудиться и после 70 лет».

Положительный отзыв на законопроект направило и правительство. Однако, как указали в кабинете министров, стоит дополнительно продумать вопрос с ограничением срока полномочий для заместителей. В случае их одновременного истечения с руководителем учреждения организация может остаться без руководящих кадров. В правительстве предлагают исключить это положение из проекта.

В правительстве предложили установить аналогичный возрастной ценз и для руководителей и заместителей всех государственных и муниципальных организаций. На это же указал комитет-соисполнитель по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления при рассмотрении законопроекта. Возрастные ограничения уже установлены для ректоров вузов, директоров научных институтов и госслужащих. Необходимо распространить их на все ФГУПы и МУПы, пояснила первый заместитель председателя комитета Ирина Гусева («Единая Россия»).

«Это даст возможность и кадровому резерву понимать, что есть возможность роста, и самому руководителю морально готовиться и подбирать преемников. Хотя есть звезды, которые и в 90 лет дадут фору молодым, но их единицы. Они всегда могут продолжать работать в качестве почетных президентов, проводить консультации и семинары, заниматься наставничеством и научной работой, помогать молодежи, оставаться в команде, но не тратить время и силы на административную волокиту», — полагает Ирина Гусева.

Законопроект поддержал и комитет-соисполнитель по охране здоровья. Такие меры, отметили в комитете, направлены на ротацию руководящих кадров медицинских организаций и будут способствовать привлечению на эти должности наиболее квалифицированных и перспективных работников.

Первое чтение законопроекта намечено на июнь. В окончательном чтении он может быть принят уже в осеннюю сессию.

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