Иностранным гражданам в Мурманской области теперь будет проще найти работу

25 Мая 2017 года, 16:16

МУРМАНСК/ 25 мая - В апреле текущего года между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Мурманской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области трудовой миграции.

Как рассказала начальник отдела трудовой миграции и профориентации населения Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ольга Вовненко, после заключения данного соглашения иностранным гражданам, желающим на законных основаниях трудиться на территории Мурманской области, теперь будет намного проще найти работу – без посредников и лишних бюрократических проволочек. Служба занятости населения будет предлагать им вакансии, в том числе связанные с сезонными работами, которые не пользуются популярностью у российских граждан, оказывать помощь в оформлении и выдаче патентов, участвовать в адаптации иностранцев, прибывших на территорию региона. Благодаря этому трудовая миграция станет регулируемой и управляемой.

Уполномоченной организацией в данной сфере определен Центр занятости населения г. Мурманска. Как рассказал директор центра Павел Ченский, в Центре уже создано специальное помещение для оказания иностранным гражданам государственной услуги по принципу одного окна. Трудовые мигранты, обратившись в центр, смогут получить информацию о текущих вакансиях, подать документы для выдачи или переоформления трудового патента, а также получить бесплатную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации. Специалисты Центра обеспечат социальную помощь прибывшим иностранным гражданам, в том числе по поиску жилья и подготовке к сдаче экзамена по русскому языку.

Врио начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Павел Бойков отметил, что в целом ситуация в регионе с трудовой миграцией благоприятная. За четыре месяца текущего года выдано около 700 патентов, что больше в сравнении с прошлым годом на 48%. Всего в настоящее время более 2 тысяч мигрантов осуществляют трудовую деятельность на основании выданных патентов. Сумма отчислений фиксированных авансовых платежей по патентам в бюджет Мурманской области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась практически на 50% и составила более 14 миллионов рублей.

В основном мигранты в Заполярье трудятся в следующих отраслях: строительство – 31,5%, оптовая и розничная торговля – 25,7%, гостиничный и ресторанный бизнес – 8,1%, обрабатывающие производства – 5,3%, добыча полезных ископаемых – 2,4%, деятельность домашних хозяйств – 2,1%, в иных отраслях – 24,9%.

Как отметил начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Борис Макаревич, проверки соблюдения иностранными гражданами и их работодателями миграционного законодательства России проводятся регулярно, в случае нарушений мигранты и российские граждане привлекаются к административной, а в ряде случаев и уголовной ответственности. Благодаря принимаемым комплексным мерам в Заполярье не зафиксировано фактов проявления социальной напряженности на рынке труда, в том числе связанных с трудоустройством иностранных граждан.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области