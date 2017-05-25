Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня

25 Мая 2017 года, 12:25

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Отопительный сезон в Полярных Зорях продлится по меньшей мере до 5 июня. Постановление подписал глава города Максим Пухов. Ранее «Би-порт» сообщал, что отопление в жилых домах и социальных учреждениях отключат 29 мая. Но сроки были перенесены.

«С учетом холодной погоды, мнения жителей, неблагоприятного прогноза на ближайшую неделю, принято решение продлить отопительный сезон на неделю, до 05 июня, - сказал Максим Пухов.

Соответственно скорректированы будут и графики испытания теплосетей.

Фото: pz-city.ru