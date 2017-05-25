«Бизнес класс» запускается в Мурманской области

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Заполярные боги торговли и обслуживания. В Мурманске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Гермес»
 
 
 
 

Курсы валют 25.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0834
-0,3592
1 USD
Доллар США
56,2743
-0,2809
1 EUR
Евро
62,9203
-0,6986
10 NOK
Норвежских крон
67,1427
-0,8070
10 SEK
Шведских крон
64,7084
-0,6295
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
25 Мая 2017, 13:10
«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
25 Мая 2017, 12:25
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
25 Мая 2017, 12:19
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России
25 Мая 2017, 12:00
«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманское отделение финского консульства переезжает в новое здание
24 Мая 2017, 18:45
Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске
24 Мая 2017, 17:10
Российский моряк погиб в Баренцевом море
25 Мая 2017, 08:15
Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке
24 Мая 2017, 16:50
Директор мурманской гостиницы продала фиктивную регистрацию двум иностранцам
24 Мая 2017, 16:20
Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
24 Мая 2017, 13:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Бизнес класс» запускается в Мурманской области
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 12:33

«Бизнес класс» запускается в Мурманской области


Сбербанк и Google объявили о запуске «Бизнес класса» на территории Мурманской области. Это бесплатная программа, направленная на поддержку малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в проекте смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация открыта с  23 мая на сайте www.business-class.pro.

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому формату могут присоединиться жители всех регионов России. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, вебинары и дополнительные материалы. Второй доступен в регионе реализации программы и состоит из всех компонентов режима «онлайн», а также подразумевает наставничество и встречи с опытными экспертами. Это направление состоит из восьми онлайн-модулей и четырех очных мастер-классов. В Мурманской области занятия стартуют 15 августа и продлятся 5 месяцев.

При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Более опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Программы траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми экспертами. Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам, которые помогут им делать первые шаги на пути развития или создания своего дела. Опытные эксперты также смогут дополнительно консультировать в формате вебинаров.

««Бизнес класс» — это программа, которая ориентирована на получение практических знаний и навыков в самых разных областях, от финансовой и юридической грамотности до современных цифровых инструментов. Курс включает не только видеоуроки, разбор кейсов и тестовые задания, но и предусматривает встречи с ведущими бизнес-экспертами и опытными наставниками, — говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. — Мы надеемся, что проект будет способствовать развитию микро- и среднего бизнеса в регионе, и хотели бы выразить благодарность Правительству области за оказанную поддержку и помощь в реализации проекта».

По завершении проекта более опытные участники узнают, какие методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый уровень, и научатся применять их на практике. Начинающие предприниматели получат пошаговый план для открытия своего дела, а также практические знания для его развития.

«В современных условиях на субъекты малого и среднего предпринимательства возложены большие надежды, связанные с развитием экономики не только региона, но и страны в целом. В Мурманской области очень много молодых талантливых предпринимателей, которым необходима поддержка в части реализации своего потенциала, претворения в жизнь своих идей и намеченных планов. И одним из основных факторов замедляющих развитие предпринимательства, как правило, является отсутствие необходимых знаний и навыков, – утверждает Сергей Филиппов, управляющий Мурманским отделением Сбербанка. – Программа «Бизнес класс» – это возможность поверить в себя и свои силы, научиться масштабно и системно подходить к развитию своего дела».

Регистрация в бесплатной программе «Бизнес класс» — первый шаг на пути к успешному бизнесу!

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта