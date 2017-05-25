«Бизнес класс» запускается в Мурманской области

25 Мая 2017 года, 12:33

Сбербанк и Google объявили о запуске «Бизнес класса» на территории Мурманской области. Это бесплатная программа, направленная на поддержку малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в проекте смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация открыта с 23 мая на сайте www.business-class.pro.

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому формату могут присоединиться жители всех регионов России. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, вебинары и дополнительные материалы. Второй доступен в регионе реализации программы и состоит из всех компонентов режима «онлайн», а также подразумевает наставничество и встречи с опытными экспертами. Это направление состоит из восьми онлайн-модулей и четырех очных мастер-классов. В Мурманской области занятия стартуют 15 августа и продлятся 5 месяцев.

При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Более опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Программы траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми экспертами. Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам, которые помогут им делать первые шаги на пути развития или создания своего дела. Опытные эксперты также смогут дополнительно консультировать в формате вебинаров.

««Бизнес класс» — это программа, которая ориентирована на получение практических знаний и навыков в самых разных областях, от финансовой и юридической грамотности до современных цифровых инструментов. Курс включает не только видеоуроки, разбор кейсов и тестовые задания, но и предусматривает встречи с ведущими бизнес-экспертами и опытными наставниками, — говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. — Мы надеемся, что проект будет способствовать развитию микро- и среднего бизнеса в регионе, и хотели бы выразить благодарность Правительству области за оказанную поддержку и помощь в реализации проекта».

По завершении проекта более опытные участники узнают, какие методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый уровень, и научатся применять их на практике. Начинающие предприниматели получат пошаговый план для открытия своего дела, а также практические знания для его развития.

«В современных условиях на субъекты малого и среднего предпринимательства возложены большие надежды, связанные с развитием экономики не только региона, но и страны в целом. В Мурманской области очень много молодых талантливых предпринимателей, которым необходима поддержка в части реализации своего потенциала, претворения в жизнь своих идей и намеченных планов. И одним из основных факторов замедляющих развитие предпринимательства, как правило, является отсутствие необходимых знаний и навыков, – утверждает Сергей Филиппов, управляющий Мурманским отделением Сбербанка. – Программа «Бизнес класс» – это возможность поверить в себя и свои силы, научиться масштабно и системно подходить к развитию своего дела».

Регистрация в бесплатной программе «Бизнес класс» — первый шаг на пути к успешному бизнесу!