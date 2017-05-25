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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Кто хочет стать миллионером: самые богатые губернаторы России
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 18:30

Кто хочет стать миллионером: самые богатые губернаторы России


РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Самая богатая губернаторская семья живёт в Татарстане. Общий семейный доход главы региона Рустама Манниханова и его супруги составил по итогам 2016 года 2,36 млрд рублей. При этом его личный доход составил 7,5 млн рублей, остальное заработала супруга, свидетельствуют данные рейтинга «Ведомостей».

На второй строчке рейтинга опять же не без помощи супруги оказался губернатор Брянской области Александр Богомаз, заработавший в прошлом году 3,6 млн рублей, но общий семейный доход составляет 867,7 млн рублей. Семье губернатора принадлежит земельный участок площадью более 120 млн квадратных метров.

На третьем месте – губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко с доходом в 5,9 млн рублей и супругой, заработавшей в 2016 году 103,1 млн рублей.

В ТОП-30 по версии издания попали также главы Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин, чья семья заработала 20,1 млн рублей, и Республики Коми Сергей Гапликов с общим семейным доходом 9,7 млн рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рейтинг не попала. Как ранее сообщал «Би-порт», за минувший год она заработала 4,175 млн рублей.

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