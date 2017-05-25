Кто хочет стать миллионером: самые богатые губернаторы России

25 Мая 2017 года, 18:30

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Самая богатая губернаторская семья живёт в Татарстане. Общий семейный доход главы региона Рустама Манниханова и его супруги составил по итогам 2016 года 2,36 млрд рублей. При этом его личный доход составил 7,5 млн рублей, остальное заработала супруга, свидетельствуют данные рейтинга «Ведомостей».

На второй строчке рейтинга опять же не без помощи супруги оказался губернатор Брянской области Александр Богомаз, заработавший в прошлом году 3,6 млн рублей, но общий семейный доход составляет 867,7 млн рублей. Семье губернатора принадлежит земельный участок площадью более 120 млн квадратных метров.

На третьем месте – губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко с доходом в 5,9 млн рублей и супругой, заработавшей в 2016 году 103,1 млн рублей.

В ТОП-30 по версии издания попали также главы Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин, чья семья заработала 20,1 млн рублей, и Республики Коми Сергей Гапликов с общим семейным доходом 9,7 млн рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рейтинг не попала. Как ранее сообщал «Би-порт», за минувший год она заработала 4,175 млн рублей.