Медведя, вышедшего к людям под Оленегорском, застрелили

25 Мая 2017 года, 12:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Бурый медведь, который вышел к людям на дорогу в Оленегорске, был изъят из естественной среды обитания.

«Медведь выходил на дорогу, народ его кормил, чего делать нельзя. Мы провели мероприятия по регулированию численности и изъяли хищника из естественной среды обитания», – сказал «Би-порту» начальник отдела государственного охотничьего надзора Игорь Ильин.

Медведи уже были замечены в районе Апатитов и поселка Титан. Ранее жители Апатитов сняли одного хищника на видео. Ильин отметил, что медведь вышел в поисках пропитания, после спячки это естественный процесс.

Фото: Андрей Шибаленков