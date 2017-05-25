В Полярных Зорях обустроят набережную в парке

25 Мая 2017 года, 13:00

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Депутат Мурманской областной Думы Леонид Лукичев и председатель общественного совета Павел Чуфырев посетили Полярные Зори. Главной темой состоявшейся встречи стал проект «Парки малых городов», в рамках которого Полярные Зори получат в этом году софинансирование работ по благоустройству Нашего парка. Выделенные средства составили 8,8 млн рублей. Потрачены они будут на создание набережной в парковой зоне.

За четыре года в Полярных Зорях была создана полноценная зона для отдыха и занятий спортом. На месте леса появились удобные для прогулок с колясками и езды на велосипедах; установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, урны и лавочки; построена летняя сцена; создана площадка для дрессировки собак и многое другое. Все работы ведутся так, чтобы сохранить имеющийся лесной массив, а при строительстве используются природные материалы.

На сегодняшний день одним из основных запросов населения муниципалитета является создание комфортной зоны отдыха у воды. Полярные Зори располагаются между двух озер – Имандра и Пинозеро. Однако раньше цивилизованный выход к воде отсутствовал. Парк в Полярных Зорях построен непосредственно на берегу озера Пинозеро и строительство набережной – часть концепции его поэтапного развития.