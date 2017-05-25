«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки

25 Мая 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «Аэропорт Мурманск». Из резолютивной части следует, что претензия аэропорта к владельцу автостоянки индивидуальному предпринимателю Геннадию Машкову осталась без удовлетворения. Следовательно, не был доказан факт того, что объект нарушает какие-либо нормы строительства, несет угрозу безопасности полетов воздушных судов или препятствует работе навигационного оборудования.

В ходе заседания представитель «Аэропорта Мурманск» сказал, что в данной случае является приоритетным вопрос авиационной безопасности. В планах главного оператора провести расширенное совещание с главами администраций Кольского района и поселка Мурмаши для обсуждения возникшего конфликта.

«Они фактически подставляют предпринимателей, выдавая в этой части разрешение на строительство или согласовывая какую-либо документацию. Если бы администрация действовала добросовестно, то этого процесса и не было бы», – заявил в зале суда адвокат Валерий Чесных.

Он также отметил, что транспортная прокуратура занимается проверкой сложившейся ситуации, поскольку все постройки на приаэродромной территории должны быть согласованы с собственником аэродрома и главным оператором.

Новое руководство воздушной гавани считает, что объект, возведённый в 2005 году, был создан самовольно и создает угрозу. В связи, с чем в апреле предприниматель обратился в соответствующие органы. В зональном центре ОРВД ему ответили, что автостоянка никак не влияет на безопасность полетов воздушных судов.

В настоящий момент документация по объекту находятся в Росавиации на согласовании.

«Росавиация еще не представила свое заключение. Они нам пояснили, что оператор аэропорта не отреагировал на их запрос. Я так понимаю, что иных предпосылок для несогласования нет», – сообщила в зале суда адвокат ответчика Юлия Василькина.

Сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде находится еще одно дело – Геннадий Машков подал иск в отношении администрации поселка Мурмаши.

Фото: М. Паламарчук