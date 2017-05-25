«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Заполярные боги торговли и обслуживания. В Мурманске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Гермес»
 
 
 
 

Курсы валют 25.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0834
-0,3592
1 USD
Доллар США
56,2743
-0,2809
1 EUR
Евро
62,9203
-0,6986
10 NOK
Норвежских крон
67,1427
-0,8070
10 SEK
Шведских крон
64,7084
-0,6295
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
25 Мая 2017, 13:10
«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
25 Мая 2017, 12:25
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
25 Мая 2017, 12:19
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России
25 Мая 2017, 12:00
«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманское отделение финского консульства переезжает в новое здание
24 Мая 2017, 18:45
Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске
24 Мая 2017, 17:10
Российский моряк погиб в Баренцевом море
25 Мая 2017, 08:15
Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке
24 Мая 2017, 16:50
Директор мурманской гостиницы продала фиктивную регистрацию двум иностранцам
24 Мая 2017, 16:20
Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
24 Мая 2017, 13:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 13:10

«Аэропорту Мурманск» не дали избавиться от частной парковки


МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «Аэропорт Мурманск». Из резолютивной части следует, что претензия аэропорта к владельцу автостоянки индивидуальному предпринимателю Геннадию Машкову осталась без удовлетворения. Следовательно, не был доказан факт того, что объект нарушает какие-либо нормы строительства, несет угрозу безопасности полетов воздушных судов или препятствует работе навигационного оборудования.

В ходе заседания представитель «Аэропорта Мурманск» сказал, что в данной случае является приоритетным вопрос авиационной безопасности. В планах главного оператора провести расширенное совещание с главами администраций Кольского района и поселка Мурмаши для обсуждения возникшего конфликта.

«Они фактически подставляют предпринимателей, выдавая в этой части разрешение на строительство или согласовывая какую-либо документацию. Если бы администрация действовала добросовестно, то этого процесса и не было бы», – заявил в зале суда адвокат Валерий Чесных.

Он также отметил, что транспортная прокуратура занимается проверкой сложившейся ситуации, поскольку все постройки на приаэродромной территории должны быть согласованы с собственником аэродрома и главным оператором.

Новое руководство воздушной гавани считает, что объект, возведённый в 2005 году, был создан самовольно и создает угрозу. В связи, с чем в апреле предприниматель обратился в соответствующие органы. В зональном центре ОРВД ему ответили, что автостоянка никак не влияет на безопасность полетов воздушных судов.

В настоящий момент документация по объекту находятся в Росавиации на согласовании.

«Росавиация еще не представила свое заключение. Они нам пояснили, что оператор аэропорта не отреагировал на их запрос. Я так понимаю, что иных предпосылок для несогласования нет», – сообщила в зале суда адвокат ответчика Юлия Василькина.

Сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде находится еще одно дело – Геннадий Машков подал иск в отношении администрации поселка Мурмаши.

Фото: М. Паламарчук

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Полярных Зорях обустроят набережную в парке
2.
Медведя, вышедшего к людям под Оленегорском, застрелили
3.
Наркосбытчица, осужденная по четырём эпизодам, обжаловала приговор в областном суде
4.
Отопительный сезон в Полярных Зорях продлили до 5 июня
5.
Мурманская область улучшила позицию в рейтинге «токсичности» ОСАГО
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "27896" ["channel"]=> string(22) "/news/item/201416.html" ["comment"]=> string(226) "05.06.2017 будет апелляция по суду о шлагбауме и платном въезде на территорию аэропорта. Вот это дело гораздо интереснее будет :)" ["date"]=> string(19) "2017-05-25 14:29:52" ["autor"]=> string(7) "Chinese" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "109.74.127.230" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:67492541" } }
  • 05.06.2017 будет апелляция по суду о шлагбауме и платном въезде на территорию аэропорта. Вот это дело гораздо интереснее будет :)
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта