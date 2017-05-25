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Главная » НОВОСТИ » Госдума предлагает верифицировать пользователей мессенджеров через номер телефона
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 13:26

Госдума предлагает верифицировать пользователей мессенджеров через номер телефона


РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Пользователи мессенджеров в России с 1 января 2018 года должны проходить обязательную идентификацию, в противном случае доступ к сервисам будет заблокирован, пишут «Известия».

Соответствующие поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к КоАП внесли Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). В Госдуме законопроект поддерживают, но считают, что его нужно доработать ко второму чтению вместе с представителями отрасли.

Новый законопроект будет распространяться только на мессенджеры, зарегистрированные в Роскомнадзоре. Отметим, ранее в реестр запрещенных были внесены сайты мессенджеров BlackBerry, Line и Imo.im, аудиовизуального чата Vchat и интернет-рации Zello.

Согласно поправкам, исключающим анонимность при пользовании мессенджерами, клиенты должны идентифицировать свою личность в установленном правительством порядке. Верификацию пользователей предлагается проводить через номер абонента на основании договора между мессенджером и оператором связи.

Организаторам мгновенного обмена сообщениями также предлагается обеспечить для пользователей техническую возможность отказа от получения спама или нежелательных сообщений, при этом предусмотрено право органов власти на рассылку информационных сообщений.

В случае выявления нарушений оператор вправе ограничить пользователю доступ к мессенджерам. Кроме того, ему может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей (для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он был разработан «в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров)».

Глава комитета по информационной политике Государственной думы Леонид Левин («Справедливая Россия») заявил, что законопроект направлен на регулирование работы мессенджеров, которые сейчас находятся фактически вне правового поля. При этом их интернет-трафик по итогам 2016 года впервые обошел голосовую связь и СМС, а количество пользователей в России увеличилось до более чем 80 миллионов человек.

Управляющий партнер коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов отметил, что требования к пользователям «исчерпывающие», инициатива «малореализуемая», а проблемы, по его мнению, возникнут уже на стадии идентификации через мобильную связь.

«Формально сим-карты должны продаваться по паспортам, но, как известно, в подземном переходе можно приобрести карту без документов. Если даже на таком уровне невозможно идентифицировать пользователей, что уж говорить о мессенджерах, зарегистрироваться в которых может кто угодно, — подчеркнул эксперт. — К тому же слишком серьезное регулирование на данном этапе не требуется. Как правило, все контакты в мессенджерах привязаны к контактам пользователей, поэтому если мы понимаем, кто этот человек с этим мобильным номером, можно определить и личность, которая владеет аккаунтом в мессенджере».

Политолог и автор одного из Telegram-каналов Леонид Давыдов отметил, что появление такого законопроекта было ожидаемо, «всё к тому вело». Данная инициатива, по его словам, упорядочит «хождение информации в мессенджерах» и работу модных каналов в Telegram.

«Это можно только приветствовать. Как только утвердят, сразу подам пару исков. Клеветать же удобно, когда ты анонимен. Не думаю, что кто-то из-за этих запретов уйдет с рынка. Просто люди будут более ответственно подходить к тому, что пишут», — завил он.

Первое чтение законопроекта может пройти уже в весеннюю сессию.

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