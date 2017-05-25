Ситуация на котельной «Северная» стабилизировалась

25 Мая 2017 года, 13:44

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – На котельной «Северная» снят режим ЧС в связи с локализацией – стабилизировался уровень воды. Угроза затопления котельной «Мурманэнергосбыта» возникла после того, как большой объем паводковых вод разрушил подземный коллектор реки Роста. В городе в связи со случившимся была создана рабочая группа, контролировавшая ситуацию подтопления улицы Промышленная.

Прокурор области Василий Щербаков поручил провести проверку и найти виновного. Им стало «Управление дорожного хозяйства». Предприятие должно было подготовить водоотводную систему и обеспечить готовность сил и материальных средств для предупреждения ЧС и ликвидации последствий. Помимо этого, была засорена смотровая камера. По факту бездействия дорожников надзорным органом вынесено представление.

Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов накануне рекомендовал провести главе администрации тщательную служебную проверку и выяснить все обстоятельства.

Все это время котельная продолжала свою работу. Напомним, отопительный сезон на «Северной» завершится в июне.