Миграционная обстановка на территории Мурманской области стабильная и контролируемая

25 Мая 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 25 мая - Миграционная обстановка на территории Мурманской области остается стабильной и контролируемой. Заполярье становится более привлекательным для иностранных граждан, что подтверждает статистика. Так, по данным миграционной службы, на 1 мая в Заполярье проживало свыше 14 тысяч иностранных граждан, что больше в сравнении с прошлым годом на 11%. Около половины иностранных граждан живут в областном центре.

Количество иностранных граждан из безвизовых стран (стран СНГ), поставленных на миграционный учет за 4 месяца текущего года, увеличилось на 43%. Рост произошел за счет трудовых мигрантов, прибывших из Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

Число гостей из стран с визовым режимом также выросло на 40%, причем значительную часть этого потока составляют туристы из Китая, количество которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось практически в 3 раза.

Как отметил Борис Макаревич, увеличение количества постоянно проживающих мигрантов на территории региона произошло за счет граждан Украины. С 2014 года около 6 тысяч украинцев обратились в миграционные подразделения Заполярья за приобретением статуса беженца и временного убежища. Около 3 тысяч из них уже получили российское гражданство. В основном в Мурманскую область прибыли граждане, владеющие востребованными профессиями. Благодаря этнокультурной близости россиян и украинцев и наличия профессии дополнительная интеграция и адаптация к социальным условиям переселенцам не потребовалась.

Начальник миграционной службы Мурманской области подчеркнул, что благодаря принимаемым комплексным мерам криминогенная обстановка среди мигрантов остается контролируемой. В текущем году иностранными гражданами на 37% меньше совершено преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года (всего 32 преступления). В отношении иностранцев практически на 60% меньше совершено преступлений – 15. Преступлений, совершенных на почве национальной или религиозной нетерпимости, не зарегистрировано.

Сотрудниками органов внутренних дел совместно с правоохранительными органами региона на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на сохранение стабильной миграционной обстановки. В текущем году в сфере миграции выявлено около 2,5 тысяч правонарушений, возбуждено 32 уголовных дела. Выдворено и депортировано за пределы страны 28 иностранных граждан.

Совместными с взаимодействующими ведомствами усилиями удалось сохранить в регионе благоприятную миграционную обстановку, не допустить межнациональных и межэтнических конфликтов, обеспечить предоставление в полном объеме населению области государственных услуг в сфере миграции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области