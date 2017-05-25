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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области выявлена медвежатина с трихинеллезом
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 15:00

В Мурманской области выявлена медвежатина с трихинеллезом


МОНЧЕГОРСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области выявлен первый в 2017 году случай трихинеллёза. Личинки возбудителя были обнаружены в мясе медведя в Мончегорской городской ветеринарной станции.

«Случай уникален тем, что владелец медвежатины заявил, что не добыл мясо в процессе охоты, а приобрёл продукт в месте несанкционированной торговле на дороге Р 21 «Кола», - сообщили в Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

В настоящий момент мясо изъято и будет уничтожено посредство сжигания.

Трихинеллез — острый гельминтоз человека и млекопитающих, важное медико-социальное значение которого обусловлено тяжестью клинических проявлений, нередко потерей трудоспособности, а в отдельных случаях летальным исходом. Источником инвазии для человека служат пораженные трихинеллезом домашние и дикие животные. Чаще всего это свиньи, дикий кабан, бурый и белый медведь, нутрия, барсук.

Под действием желудочного сока и соляной кислоты личинки покидают свои капсулы, внедряются в слизистые оболочки организма и через пару суток превращаются в половозрелую особь, которая через 4 суток рожает на свет до 1500 личинок. Далее они разносятся по всему организму и оседают в поперечнополосатых мышцах (межреберные, жевательные, икроножные мышцы, диафрагма, мышцы языка, глотки, глаз).

Лечение данного заболевания не разработано. Обычно применяется симптоматическое лечение, направленное на «облегчение страданий заболевших».

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