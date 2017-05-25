В Северном бассейне выловили 167 тысяч тонн трески

25 Мая 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 23 мая 2017 года общий вылов всех российских пользователей составляет 1,96 млн тонн, что на 3,8% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне выловлено 233,5 тысяч тонн, что на 4,4 тысяч тонн меньше прошлогоднего уровня (из-за сложившихся неблагоприятных гидрологических условий, сложных погодных условий, изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 1,7 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 167,2 тысяч тонн. Вылов пикши уменьшился на 10,8 тысяч тонн и составил 47,9 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 184,1 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 19,9 тысяч тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.