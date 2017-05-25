Дети из «Детской деревни-SOS» отправятся в Московский лагерь

25 Мая 2017 года, 17:16

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Благотворительный фонд «Арифметика добра» организовал для подростков, которые занимаются в Образовательной программе «Шанс» тренинг «Жизнь в большом городе». Основная цель программы «Шанс» – подготовка к сдаче итоговой аттестации учеников 8-11 классов и поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения.

Программа «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика добра» направлена на организацию дистанционного репетиторства для воспитанников детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов.

Занятия в режиме on-line проходят по индивидуальной программе с высококвалифицированными преподавателями по 11 предметам школьной программы по всей России.

Среди ребят из «Детской деревни-SOS Кандалакша» 7 человек стали участниками программы «Шанс». В течение учебного года они занимались с репетиторами и готовились к сдаче итоговых экзаменов. Например, Олеся, рассказала о том, что занятия по биологии помогли ей сдать пробный экзамен на «4». Ксения успешно заканчивает 11 класс и планирует получить высшее профессиональное образование в Мурманске.

В выходные дни воспитанники «Детской деревни-SOS Кандалакша», «Детской деревни-SOS Пушкин» и Никольского ресурсного центра в третий раз встретились в «Детской деревне-SOS Пушкин» для участия в профориентационном тренинге «Жизнь в большом городе». Ребята на тренинге узнали о современных профессиях, своих возможностях и способностях.

Девушки и юноши Образовательной программы «Шанс», которые успешно занимаются с репетиторами и прошедшие 3 этапа тренинга «Жизнь в большом городе» в августе смогут поехать в Молодежный лагерь в Московскую область.