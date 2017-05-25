Воспитанница интерната в Петрозаводске выпала из окна

25 Мая 2017 года, 17:00

ПЕТРОЗАВОДСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В петрозаводском интернате №23 для слабовидящих детей началось служебное расследование после того как в начале недели из окна учреждения выпал 10-летний ребенок.

«Сейчас пострадавшая находится в хирургическом отделении Детской республиканской больницы с незначительными переломами», – сообщает «Губернiя Daily».

Спас ее проходивший мимо мужчина. Изначально девочка сидела в проеме окна и ждала маму, в результате не удержалась.

Министр образования Карелии взял ход проверки под личный контроль и пообещал, что все лица, которые должны были обеспечить безопасность, будут привлечены к ответственности.