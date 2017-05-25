ASCO доставит проектные грузы из Бельгии в Арктику

25 Мая 2017 года, 19:00

МИР/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - ООО «Арктическое морское пароходство» (ASCO) открыло сервис по доставке в основном проектных грузов из порта Антверпен (Бельгия) в Арктику, пишет Marine Link. Из порта Антверпен суда плывут с заходами в порты Санкт-Петербург и Усть-Луга, затем – в порты Архангельск, Сабетта, Мурманск и Новая Земля.

Агентирующей организацией этого сервиса является компания Seabow, специализирующаяся на оказании услуг, в основном, на российском направлении, для судов, перевозящих генеральные, тарно-штучные и Ro-Ro грузы.