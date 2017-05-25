Котельные Междуречья и Пушного снова в работе

26 Мая 2017 года, 08:35

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 мая/ БИ-ПОРТ - «Колатомэнергосбыт» возобновил подачу электроэнергии на котельные в поселках Пушной и Междуречье вечером 24 мая, ранее приостановленную в связи с задолженностью. На совещание в прокуратуре Кольского района была выявлена причина образования задолженности: у МУП «Лавна» и у МУП «ТЭР» Пушного низкий процент собираемости денежных средств с населения.

«Кроме того, МУП «Лавна» не проводит надлежащую претензионно-исковую работу. Все это приводит к нестабильному финансовому положению котельных», - сообщили «Би-порту» в «Колатомэнергосбыте».

В ходе встречи также была достигнута договоренность с Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, в рамках которой котельным Кольского района в срок до 30 мая будет предоставлена субсидия из областного бюджета, которая позволит должникам внести плату за потребленную электроэнергию.

Напомним, котельные были отключены от электроснабжения 24 мая. Аналогичная ситуация складывается в Кандалакше, где без отопления и горячей воды остались 380 местных жителей.