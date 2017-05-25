В России началась борьба с авиадебоширами

26 Мая 2017 года, 08:50

РОССИЯ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ - В отношении пассажира, летевшего на рейсе Аэрофлота из Тель-Авива в Москву, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» за авиадебош на борту воздушного судна, сообщили в пресс-службе российского авиаперевозчика.

Как уточнили в компании, во время полёта пассажир употреблял спиртные напитки, принесённые с собой, громко разговаривал с применением ненормативной лексики, угрожал членам экипажа, пытался открыть дверь самолета, создав угрозу безопасности полета. По прилету в Шереметьево дебошир был передан сотрудникам полиции.

«Если на земле подобный инцидент обычно вызывает неприятие и осуждение окружающих, то в воздухе такое событие может привести к трагическим последствиям. Неслучайно компания «Аэрофлот» первой выступила с инициативой ввести уголовную ответственность для авиадебоширов. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ, которые начали действовать с середины апреля 2017 года, оказались своевременной мерой для поддержания правопорядка на транспорте, – говорит заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров».

«Аэрофлот» неоднократно высказывался за необходимость ужесточения наказания для авиадебоширов. Помимо уголовной ответственности, компания предлагала ввести «черные списки», кратно увеличить штрафы и разрешить членам экипажа использования специальных средств сдерживания. C 2006 года на рейсах «Аэрофлота» было зафиксировано более 3 тыс. нарушений правил поведения на борту, совершенных пассажирами.

До внесения изменений в ст.213 УК РФ «Хулиганство» буйным пассажирам могли назначить только административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5000 рублей или ареста до 15 суток. Но зачастую такие граждане вообще избегали ответственности в силу пробелов в законодательстве или невозможности квалификации их действий по соответствующим статьям КоАП РФ и УК РФ.

«В настоящее время российское законодательство в данной части гармонизировано с международной практикой. Уже давно во всем мире за неправомерное поведение на борту нарушителю грозит серьезный штраф либо реальный тюремный срок. Аналогичные правила будут применяться и в России», – добавил Владимир Александров.

Напомним, что теперь за хулиганство на транспорте предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.

В «Аэрофлоте» также отметили, что будут прилагать все усилия для обеспечения безопасности и защиты своих пассажиров от противоправных действий авиадебоширов.