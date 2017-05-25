Специалисты Колэнерго выявили нарушения в охранных зонах линий электропередачи в Кольском районе

26 Мая 2017 года, 10:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ - Специалисты производственного отделения «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») в ходе регулярных осмотров выявили нарушения охранных зон ЛЭП в одном из муниципалитетов Кольского района.

На двух улицах в черте населенного пункта непосредственно под высоковольтными ЛЭП 35 кВ неустановленными организациями производится разборка дома с применением тяжелой гусеничной техники, и организована стоянка большегрузного автотранспорта и спецтехники. Указанная деятельность не была согласована с энергетиками в нарушение действующего законодательства, регламентированного Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Соответствующее письмо о неукоснительном соблюдении правил безопасности и принятию мер по недопущению противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи направлено главе администрации Кольского района.

«Любые действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство, ремонт или снос зданий и сооружений, производство горных, взрывных, мелиоративных работ, посадка или вырубка деревьев и кустарников. Кроме того, на данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра», - отметил главный инженер Северных электрических сетей Александр Подольский.

Пренебрежение требованиями безопасности может привести к несчастным случаям в результате поражения электрическим током и сбоям в электроснабжении социально-значимых объектов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

Обо всех замеченных нарушениях, повреждениях электрооборудования убедительная просьба сообщать по телефону доверия Колэнерго (815-2) 64-90-44 или по единому телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.