По Мурманску вновь пройдет экомобиль

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Администрация Мурманска 27 мая совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.
В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.
Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов:
– район дома №15 по улице Набережной – 10:00
– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10:50
– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11:30
– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному – 12:20
– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13:00
Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.
Ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.
Напомним, в Мурманской области хотят внедрить экобоксы для сбора опасных бытовых отходов.
АГМ