Три района Карелии хотят включить в Арктическую зону

26 Мая 2017 года, 12:51

РОССИЯ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В сухопутные территории арктической зоны России добавят несколько районов Карелия, следует из подготовленного правительством проекта указа президента.

В пресс-службе Министерства экономического развития «Известиям» пояснили, что подготовленный ведомством проект указа лишь уточняет границы Арктической зоны России.

«Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы республики Карелия соответствуют особенностям Арктической зоны, определенным в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», — пояснили в ведомстве.

Ранее о необходимости включения части Карелии в Арктическую зону заявлял полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. По его мнению, это даст новые возможности в развитии региона и позволит получить дополнительные средства на развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

1 февраля 2017 года Минэкономразвития внесло в правительство программу социально-экономического развития Арктики на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, содержащую расчеты по финансированию проектов на сумму более 209,7 млрд руб. В середине мая появилась информация о том, что заложенные изначально средства могут быть сокращены в четыре раза — до 50,9 млрд руб.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что сейчас продолжается детальная оценка мероприятий с последующим формированием на их основе проекта новой редакции госпрограммы.

«По итогам этой работы правительством будут приниматься решения о сроках и целесообразности реализации каждого мероприятия. В последующем будет принято решение об их включении или в госпрограмму по развитию Арктики, или в отраслевые госпрограммы соответствующих министерств, — пояснили в Минэкономразвития.

Директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил (СОПС) Александр Пилясов отмечает, что на сегодняшний день Карелия приравнена к районам Севера.

«В попытке изменения статуса районов Карелии есть некая искусственность, но она отражает объективную тенденцию возвышения статуса арктических территорий против северных, которая у нас в стране происходит, — констатировал Пилясов. — Северные территории стремятся стать арктическими, считая, что это даст престижность, возможность участвовать более широко в международном сотрудничестве, дополнительные бюджетные средства и так далее».

По словам Александра Пилясова, сейчас активно борется за увеличение количества арктических территорий республика Саха (Якутия). На данный момент в субъекте таких пять, но республиканские власти изъявляют желание довести эту цифру до 13.

По мнению эксперта по вопросам социально-экономического развития арктических регионов и профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Веры Сморчковой, в первую очередь в арктическую зону России действительно необходимо включать районы Якутии, а затем рассматривать другие варианты.

Фото: karelia.drugiegoroda.ru