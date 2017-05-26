Мурманская область – в числе самых активных регионов «Года экологии»

26 Мая 2017 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская область вошла в число регионов, которые провели наибольше количество мероприятий, посвящённых «Году экологии». Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Донской, подводя промежуточные итоги «Года экологии».

«У нас получилось, что на сегодняшний день наибольшее количество мероприятий в рамках Года экологии проведено в Тюменской, Московской, Саратовской, Мурманской областях, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области», - сказал Донской.

Среди отстающих регионов он назвал Чукотский и Ненецкий автономные округа, Северную Осетию-Аланию и Карачаево-Черкессию.