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Главная » НОВОСТИ » В губу Андреева поставят оборудование для удаления дефектных отработавших тепловыделяющих сборок
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 13:40

В губу Андреева поставят оборудование для удаления дефектных отработавших тепловыделяющих сборок


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности и ООО «Спецтехкомплект» подписали соглашение на изготовление дистанционного оборудования для удаления шести дефектных отработавших тепловыделяющих сборок из хранилища отработавшего ядерного топлива в Губе Андреева. Об этом «Би-порту» сообщили в ФЦЯРБ. Контракт предусматривает выполнение работ до 2018 года. Затем другие подрядные организации загрузят ОТВС в специальные пеналы.

«На дне бассейна под твердыми радиоактивными отходами, слоем илистых отложений, накопившимся за 30 лет, находятся шесть дефектных сборок отработавшего ядерного топлива. Длина каждой сборки составляет около трех метров, вес до 20 кг. Все они создают опасную радиационную обстановку в верхней части бассейна и технологическом зале», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Би-порт», в мае началась выгрузка из емкостей сухого хранения. Первая отправка ОЯТ на переработку запланирована на 27 июня 2017 года.

Фото: Российское атомное сообщество

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