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Главная » НОВОСТИ » Глава Минприроды Мурманской области Эльвира Макарова освобождена от должности
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 14:01

Глава Минприроды Мурманской области Эльвира Макарова освобождена от должности


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова покинет свой пост. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«С 29 мая Эльвира Макарова освобождена от занимаемой должности», - написала Ковтун в своём Твиттер.

Официально причины пока не сообщаются, но поводом для увольнения Макаровой могла послужить серия публикаций в СМИ, в которых ей приписывали участие в дачном некоммерческом партнёрстве «Родничок», а также выделение этому ДНП земельного участка в охраняемой лесной зоне.

23 мая ситуация вокруг министра рассматривалась на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской области. Основанием к рассмотрению ситуации на заседании Комиссии послужило решение главы региона, принятое по материалам проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности, и соблюдения ими установленных ограничений.

По итогам рассмотрения Комиссия установила, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному поведению.

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  • Правильное решение...
  • а что так можно было ??? По остальным лицам публикаций нет ?
 
 
 
 
 
 
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