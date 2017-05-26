Мурманская область заняла первое место по СЗФО в конкурсе «Диво России»

26 Мая 2017 года, 14:28

КАЛИНИНГРАД/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – В Калининграде 23–24 мая прошел финал конкурса «Диво России-2017» по Северо-Западному Федеральному округу.

Концепция конкурса направлена на повышение привлекательности России для туристов, информирование россиян и иностранцев об уникальных местах России, представление этих мест, объектов и событий.

Мурманская область была представлена в номинации «Природные объекты», презентовав членам экспертного совета неповторимость морской, речной и озерной рыбалки в Заполярье, богатство водных биологических ресурсов области и красоту заполярных пейзажей.

Экспертами и членами жюри фестиваля-конкурса выступили известные российские и иностранные специалисты в сфере туризма и маркетинговых коммуникаций, представители ведущих туристских СМИ России.

Просмотрев 700 видеопрезентаций, оргкомитет высоко оценил туристический потенциал Мурманской области, присудив первое место в номинации «Природные объекты».

30 мая в Торгово-промышленной палате России в Москве пройдет всероссийский финал конкурса «Диво России-2017».