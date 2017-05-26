Рост цен на минимальный набор продуктов втрое обогнал инфляцию

26 Мая 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – За первые четыре месяца года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на 5%. Об этом говорится в последнем выпуске «Информации о социально-экономическом положении России», который подготовил Росстат. Инфляция, по данным службы, с начала года составила 1,5%. То есть рост цен на продукты опередил ее в 3,3 раза.

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля, пишут «Известия». В Москве и Санкт-Петербурге подорожание оказалось выше среднего – 5,8% и 5,7% соответственно (до 4710 рублей и 4707,3 рубля).

В минимальный набор продуктов питания входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования продуктов. Их необходимое количество определяется исходя из условных объемов потребления, а стоимость — по средней потребительской цене по региону. В методике расчета сказано, что «используемые в расчетах веса являются условными и не ставят задачи отразить реальные объемы потребления товаров в данный момент времени».

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Елисеева говорит, что основным фактором увеличения стоимости минимального набора продуктов является рост цен на некоторые его составляющие.

«В апреле 2017 года среди продуктов, входящих в структуру минимального набора, произошло значительное подорожание плодоовощной продукции: белокочанной капусты, картофеля, моркови, репчатого лука», — отметила Марина Елисеева.

Проанализировав данные Росстата, эксперт посчитала, что в отношении к декабрю 2016 года рост цен составил 35,6% на капуст, 49% — на лук, 43,8% — на картофель, 21,6% — на морковь. Схожие изменения цен видны при анализе данных о средних потребительских ценах в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков объяснил рост цен на овощи.

«Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, и растет цена», — пояснил Глушков. Он уточнил, что основные поставщики овощей на российский рынок – страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль.

Фото: TASS/DPA