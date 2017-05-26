Депутата Максима Белова заставят извиниться

26 Мая 2017 года, 15:42

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной Думы попросили обратить внимание на фотографии в Инстаграме лидера ЛДПР Максима Белова: на одном снимке он стоит с муляжом солдата вермахта времен гитлеровской Германии.

«Я сам это фото не видел – соцсетями не пользуюсь, но такие разговоры идут. Я попросил, чтобы комиссия по депутатской этике в этом разобралась и дала оценку. Если это правда, то, я думаю, он должен удалить фото и принести извинения хотя бы на заседании Думы», – рассказал «Би-порту» депутат Михаил Ильиных.

Он также добавил, что никакие меры к Белову не могут быть применены, так как это его «моральное право».

«На мой взгляд, этот поступок дискредитирует депутатский корпус», – заявил Михаил Ильиных.