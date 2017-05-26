Генеральный директор «Окраины» Антон Казинов отмечает юбилей

27 Мая 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня, 27 мая, празднует юбилей Антон Вадимович Казинов (ТМ ОКРАИНА).

Человек-успех, или просто генеральный директор трёх заводов МПЗ Окраина, Антон Казинов – личность неординарная и целеустремленная. Придя в «Окраину» в 2002 году, и возглавив её в 2011-ом, Антон Вадимович превратил компанию в образцово-показательное предприятие Мурманской области. Да что области! Продукцию ОКРАИНЫ уже знают и любят в сорока российских регионах, товары берут награды на ведущих конкурсах и побеждают в самых независимых программах.

Настоящий хозяйственник, Антон Казинов ведёт к успеху своё предприятие, используя невиданные для местного рынка, но эффективные ХАССП, UPC, систему контроля качества и обратной связи с потребителем. Именно благодаря ему, есть ассоциация «ОКРАИНА = натуральное и здоровое», а для нас, мурманчан, есть повод для гордости.

Антон Вадимович, с Днем рождения Вас! Новых Вам высот и завоеваний!