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Валентин Балашов:

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Екатерина Крюкова:

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Главная » НОВОСТИ » Годовалый ребенок выпал из окна в Кандалакше
 
 
 
 
27 Мая 2017 года, 11:00

Годовалый ребенок выпал из окна в Кандалакше


КАНДАЛАКША/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по городу Кандалакша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Предварительно установлено, что днем 26 мая из окна третьего этажа одного из домов Кандалакши выпал ребенок 2016 года рождения. Он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время находящиеся на месте происшествия следователи проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в Следкоме.

 

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