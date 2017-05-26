Праздник детства пройдет в ДК Кирова

27 Мая 2017 года, 12:45

МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – В Международный день защиты детей, 1 июня, областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова приглашает юных северян на праздник «Всех главней на свете дети!».

В 11:15 на игровых площадках ребята из оздоровительного лагеря при мурманской гимназии №10 исполнят любимые мелодии из мультфильмов и отгадают кадры из них, встретятся с обитателями юннатского кружка, решат сложные головоломки и ребусы, а также покажут спортивные навыки. Участники цирка «Комплимент» обучат детей цирковым фокусам и балансировке на катушках, а в Мастерской веселого настроения школьники вырежут из бумаги цветы и украсят ими игровые площадки.

Ребята из детского оздоровительного лагеря при мурманской школе №1 примут участие в веселых играх и конкурсах, ответят на вопросы викторин и потанцуют.

В 12:00 в Фестивальном зале корреспонденты Телецентра «Чудетство» проведут развлекательную программу с песнями, танцами, играми и выступлениями творческих коллективов Дворца культуры.

Всех ребят с Международным днем защиты детей поздравит Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.