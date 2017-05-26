«Нордавиа» запускает специальное предложение «Друзья приносят удачу»

27 Мая 2017 года, 09:30

РОССИЯ/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» с 1 июня открывает новые прямые рейсы из Архангельска в Калининград. Полёты будут выполняться еженедельно по четвергам. Авиабилеты уже в продаже.

Кроме того, «Нордавиа» запускает новое специальное предложение «Друзья приносят удачу». Авиакомпания дарит скидку до 30% от тарифа на регулярных рейсах Архангельск-Калининград и/или Калининград-Архангельск, выполняемых в период с 1 июня по 29 июня 2017 года включительно. Предложение действует при покупке авиабилетов в собственных офисах продаж «Нордавиа» и в агентствах города.

С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.