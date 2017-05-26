МЧС рекомендует познакомить детей с порталом детской безопасности «Спас-экстрим»

27 Мая 2017 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует познакомить детей с интернет-порталом детской безопасности «Спас-экстрим» , где можно найти необходимую информацию о безопасном поведении на улицах и дома.

На портале содержатся рекомендации профессиональных спасателей, как действовать в случае нештатной ситуации, интерактивные игры, обучающие видеоролики и мультфильмы. Все правила изложены в доступной игровой форме.

Сайт содержит в себе несколько основных разделов, среди них «ОБЖ», «Творчество», «Новости», «Юные герои», «Как стать спасателем» и другие. На главной странице ребята смогут подробно узнать об экстренных службах, для чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать.

Раздел «Основная тема» затрагивает актуальные сезонные риски и основные опасности, связанные с ними. Он содержит комиксы, инфографику, кроссворды, сканворды, раскраски, видео, детские рисунки и сочинения, правила безопасности.

В разделе «ОБЖ», состоящем из серии уроков, размещается информация о правилах безопасности по направлениям различных министерств и ведомств – МЧС, МВД, Министерство здравоохранения, ФСБ. Завершается урок тестированием, что дает возможность проверить и закрепить полученные знания. Также здесь есть методические пособия для преподавателей ОБЖ.

Самые лучшие художественные работы детей со всех уголков страны – картины, стихи и проза – будут размещаться в разделе «Творчество». О юных героях можно узнать в разделе «Юные герои».