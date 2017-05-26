В Европе назвали страны с самой чистой водой для купания

27 Мая 2017 года, 14:02

МИР/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Европейское агентство по окружающей среде (EEA) и Европейская комиссия ежегодно публикуют общий Европейский отчет о качестве воды в местах купания, пишет Ассоциация туроператоров.

Информация, которая входит в этот доклад, основана на данных исследования, проведенного в 2016 году во всех странах Евросоюза, а также Албании и Швейцарии. Пробы воды брались с официально зарегистрированных пляжей на побережье морей, озер и рек. Всего анализу было подвергнуто более 21 тысячи мест в Европе.

По данным EEA, более 85% водных объектов в Европе соответствуют самым строгим стандартам качества. Вода в этих водоемах свободна от загрязняющих веществ, вредных для здоровья человека и окружающей среды. Что касается необходимого минимума по качеству, то ему соответствуют более 96% мест купания в Европе.

В пяти странах Европы 95% или более купальных вод были оценены как имеющие «отличные» качества: это Люксембург (все 11 официальных мест для купания), Кипр (99% всех зарегистрированных пляжей), Мальта (99%), Греция (97%) и Австрия (95% всех контролируемых мест).

Также высокие показатели у Хорватии (94%), Италии (91%), Германии (91%), Португалии (85%), Испании (85), Литвы (85%). Хуже всего с чистотой воды в Албании: здесь всего 37% пригодных для купания водоемов.