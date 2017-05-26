Дети из «Детской деревне - SOS Кандалакша» стали участниками программы «Шанс»

27 Мая 2017 года, 16:06

РОССИЯ/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Благотворительный фонд «Арифметика добра» организовал для подростков, которые занимаются по образовательной программе «Шанс», тренинг «Жизнь в большом городе».

Программа «Шанс» направлена на организацию дистанционного репетиторства для воспитанников детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов. Занятия в режиме online проходят по индивидуальной программе с высококвалифицированными преподавателями по 11 предметам школьной программы.

Среди ребят из «Детской деревни - SOS Кандалакша» семь человек стали участниками программы «Шанс». В течение учебного года они занимались с репетиторами и готовились к сдаче итоговых экзаменов. Например, Олеся, рассказала о том, что занятия по биологии помогли ей сдать пробный экзамен на «4». Ксения успешно заканчивает 11 класс и планирует получить высшее образование в Мурманске.

21-22 мая воспитанники «Детской деревни - SOS Кандалакша», «Детской деревни - SOS Пушкин» и Никольского ресурсного центра в третий раз встретились в «Детской деревне - SOS Пушкин» для участия в профориентационном тренинге «Жизнь в большом городе». Ребята узнали о современных профессиях, своих возможностях и способностях.

Девушки и юноши программы «Шанс», которые успешно занимаются с репетиторами и прошедшие три этапа тренинга «Жизнь в большом городе», в августе смогут поехать в Молодежный лагерь в Московскую область.