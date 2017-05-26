Новый пункт базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров открылся в Архангельске

27 Мая 2017 года, 17:43

АРХАНГЕЛЬСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – В Архангельске 27 мая состоялось торжественное открытие нового пункта базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров Службы в Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Масштабное строительство объектов пограничной инфраструктуры в Арктике – следствие реализации последовательной политики высшего руководства страны по укреплению пограничной безопасности на севере.

«Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и её пограничная составляющая должны реализовывать свои планы по обеспечению национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны и защиты наших интересов в Арктике, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути», – отметил Владимир Путин на совещании 29 марта на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Совершенствование материальной базы пограничных органов ФСБ России осуществляется планомерно, в четком соответствии Концепции развития береговой охраны ФСБ до 2025 года.

Архангельск, являясь историческим форпостом освоения Арктики, не случайно был избран местом для строительства современной пограничной морской базы. Именно отсюда с начала 17 века отправлялись в моря Северного ледовитого океана первые исследовательские экспедиции. Его удобное географическое положение разумно используется и сейчас, в том числе пограничниками для реализации возложенных на них задач по охране морских биологических ресурсов, обеспечении безопасности мореплавания и защите национальных интересов России в Арктике.

Строительство нового пункта базирования в Архангельске, начатое в 2013 году в рамках Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)» завершилась успешно.

Оснащенный новейшим оборудованием, пункт базирования позволит качественно и на современном технологичном уровне обеспечить работу кораблей и катеров зоне ответственности Пограничного управления – западном секторе Арктики.

Дальнейшее развитие и укрепление пограничной инфраструктуры уже в ближайшем будущем повысит оперативность реагирования подразделений Пограничного управления на динамично возникающие угрозы безопасности России в Арктике.