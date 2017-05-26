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Главная » НОВОСТИ » Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил деловой заход в Лиссабон
 
 
 
 
27 Мая 2017 года, 18:47

Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил деловой заход в Лиссабон


ЛИССАБОН/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане, завершил деловой заход в столицу Португалии – Лиссабон.

«Деловой заход российского корабля в Лиссабон продолжался три дня. Основные цели захода – пополнение запасов воды, продовольствия и топлива», – отметили в пресс-службе Северного флота.

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года с выходом из Североморска, экипаж БПК решал задачи в Средиземном море дважды. Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль зашел в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и действовал там в течение трёх месяцев.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и потом в Индийский океан.

Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).

Экипаж противолодочного корабля Северного флота продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом дальнего похода. 

 

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