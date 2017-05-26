Областной суд изменил приговор по делу «черных риэлторов»

28 Мая 2017 года, 11:32

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Изменён приговор Ленинского суда по делу «черных риэлторов», вынесенный в декабре 2016 года. Тогда были осуждены 12 человек, и лишь один из них получил условный срок благодаря признанию своей вины и сотрудничеству со следствием.

Преступная группа под руководством директора компании «Квартирный вопрос» Виталия Руденко действовала на территории Мурманска с 1993 года. Он как организатор был приговорен к 21 году колонии строго режима.

В поле зрения мошенников попадали пожилые люди и лица, ведущие асоциальный образ жизни. От имени граждан риэлторы получали доверенность на распоряжение жильём. Собственники квартир оставались на улице, как правило, их вывозили за пределы области. После чего недвижимость продавалась. Всего обманным путем удалось похитить около 30 квартир. В деле фигурировало 35 пострадавших – все они жители регионального центра.

Апелляцию в отношении 10 лиц рассматривал Мурманский областной суд. В судебной инстанции «Би-порту» рассказали, что по одному из эпизодов действия Руденко и Пятибратова переквалифицированы на мошенничество, совершённое в крупном размере, со снижением им наказания. Ранее они были осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

«В отношении Локачука прекращено уголовное преследование по эпизоду мошенничества, совершённого в феврале 2007 года в связи с истечением срока давности, со снижением ему окончательного наказания, назначенного по совокупности преступлений», – сообщила агентству пресс-секретарь Мурманского областного суда Елена Горбатова.

Остальные судебные акты были оставлены без изменения.

Напомним, основные доказательства по данному уголовному делу удалось получить в ходе масштабной операции правоохранительных органов. Обыски в 12 квартирах и офисе «Квартирного вопроса» длились более 10 часов.