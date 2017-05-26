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Главная » НОВОСТИ » Среднедушевой доход населения Мурманской области снизился на 8,6%
 
 
 
 
28 Мая 2017 года, 12:12

Среднедушевой доход населения Мурманской области снизился на 8,6%


МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Экономические  трудности последних лет, характерные для всей страны, привели к снижению реальных среднедушевых денежных доходов населения Мурманской области. Только за последний год они снизились на 8,6%. Об этом на торжественном вечере, посвященному Дню образования области,  рассказала губернатор Марина Ковтун. По ее словам, в этом году в данном направлении обозначалась положительная динамика и до 2018 года поставлена задача – полностью обеспечить достижения всех определённых «майскими указами» целевых значений заработной платы.

«Средства на эти цели в бюджете будут предусмотрены. Надо признаться, что в 2012 году приступив к этой работе, мы очень осторожно оценивали возможности по выполнению указов. За эти годы доходы консолидированного бюджета выросли  в 1,4 раза на 20 миллиардов рублей. Рост был во многом обеспечен благодаря дополнительным налоговым поступлениям от наших предприятий», – сказала глава области.

На решение приоритетных задач за эти годы направлено почти 28 миллиардов рублей средства федерального бюджета из них составили пятую часть. На поэтапное повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы выделено свыше четырех миллиардов рублей.

«Параллельно росла заработная плата и в реальном секторе, а значит – средняя заработная плата по области. В минувшем году она составила 48,7 тысяч рублей – это второе место по Северо-Западу и 10 место по России. Мы ежегодно индексировали зарплату работников бюджетной сферы, и поверьте, это позволил сделать себе не каждый субъект», – подчеркнула Марина Ковтун. – В результате средняя заработная плата  достигла 45 тысяч рублей с ростом за пять лет 1,5 раза, а по так называемым «указникам» рост средней заработной платы значительно опередил рост инфляции».

 

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