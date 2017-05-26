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Сари
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Валентин Балашов:

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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске знаками отличия наградили лучших пограничников области
 
 
 
 
28 Мая 2017 года, 15:20

В Мурманске знаками отличия наградили лучших пограничников области


МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня возле памятника «Пограничникам Арктики» в центре Мурманска прошла церемония, посвященная Дню пограничника. Заместитель губернатора Григорий Стратий вручил региональные награды офицерам и подразделениям пограничной службы. Он отметил, что служба на границе – одна из самых сложных. В качестве основной задачи для нее остается «решительно пресекать любые попытки незаконного проникновения на территорию России», противодействовать угрозам экономической безопасности, международному терроризму.

За добросовестное и образцовое отношение к обеспечению надежной защиты и охраны госграницы и морских пограничных пространств Почётными кубками Губернатора Мурманской области награждены победители состязания среди подразделений Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. В правительстве сообщили, что «Лучшим отделением» стала пограничная застава Полярного. «Лучшим пограничным сторожевым кораблем» признан корабль «Заполярье», а «Лучшее подразделение пограничного контроля» –  это отделение «Мурманск – торговый порт». За беззаветное служение Родине Почётного знака «За доблестную службу в Заполярье» удостоены капитан второго ранга Владимир Смяткин, майор Александр Антонов, майор Александр Лесков и майор Сергей Сидоров.

После торжественной части к мемориалу были возложены цветы.

 

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