Российский МС-21 совершил первый полет

28 Мая 2017 года, 16:41

ИРКУТСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В Иркутске прошел первый пробный полет российского лайнера МС-21. Время полета, который прошел в штатном режиме, продлилось 30 минут. Самолет поднялся на высоту в одну тысячу метров при скорости 300 км/час под управлением героев России Олега Кононенко и Романа Таскаева.

«Это историческое событие для глобального рынка авиатехники. Проект вобрал в себя лучшие на сегодняшний день конструкторские решения, технологии, производственные практики», – заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

МС-21 позиционируют как конкурента Airbus А320 и Boeing 737. Он способен взять на борт до 210 пассажиров. Планировалось, что первый полет состоится в 2016 году. Согласно данным министерства ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 спрос составит около 15 тысяч новых самолетов. Сейчас портфель твердых заказов равняется 175 машинам.