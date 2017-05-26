Художники Заполярья представят свои работы на передвижных выставках

28 Мая 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В следующем году Мурманская область будет праздновать свое 80-летие со дня образования. В честь значимого события стартует масштабный проект передвижных выставок с работами региональных художников.

«Разнообразные стили и техника исполнения, но всех объединяет любовь к родному краю. В своих работах мастера передают эти чувства и дарят их землякам», – сообщили в Комете по культуре и искусству.

В Ловозере покажут работы Раисы Чебатуриной и Александра Феофилактова. В Североморске будут представлены произведения Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой, в Мончегорск привезут творчество Анны Крисановой, в Кандалакшу – Тамары Зуевой и Владимира Кузина.

Ближайшие выставки:

1 июня состоится выставка Нины и Дмитрия Новицких «В ПК Ю МО» – Городской историко-краеведческий музей Полярного

2 июня состоится выставка Виталия Бубенцова «Хибинские мотивы» – Кировский историко-краеведческий музей

3 июня состоятся выставки «Лоскутный мир Надежды Маркиной» и «Очарование текстиля Татьяны Черномор» – Историко-этнографический музей терских поморов в посёлке Умба