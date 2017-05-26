Национальный атлас Арктики создан в России

28 Мая 2017 года, 17:20

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Завершена работа над созданием Национального атласа Арктики. Он содержит данные об особенностях российской арктической зоны как среды обитания и жизнедеятельности человека.

«Над каждым из 22 разделов совместно с картографами трудились ученые и исследователи, имеющие высочайшую предметную квалификацию. Всего в работе над изданием принимали участие более ста ведущих специалистов из 23 научно-исследовательских, высших учебных и производственных организаций, а также из 12 министерств и ведомств», – передает «ТАСС».

Издание прошло экспертизу специалистов «Центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Росреестра и получило положительные рецензии. Атлас издан в формате А3 и включает в себя 496 страниц. Предназначен для широкого использования.

Напомним, только на его подготовку было потрачено 80 миллионов рублей.