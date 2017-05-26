День защиты детей встретят акцией «Мой мыльный Мурманск»

28 Мая 2017 года, 18:48

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Традиционный праздник «Мой мыльный Мурманск» состоится в этом году 1 июня. В седьмой раз на центральной площади города мурманчане запустят в небо мыльные пузыри.

Впервые мероприятие проходило в 2010 году, тогда его участниками стали около 200 человек. В этом году организаторы планируют вернуться к истокам.

«Мы хотим провести классический дрим-флешмоб. Массовый запуск пузырей состоится ровно в 18:00. Не забудьте взять их с собой и шаманьте Солнце», – сообщили на странице мероприятия в социальной сети.

Напомним, в прошлом году акция проходила в формате семейного праздника.

Фото: Мой Мыльный Мурманск