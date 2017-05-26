Мурманск: прогноз отключений на 29 мая

МУРМАНСК/ 28 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Крупской, 29
ул. Шевченко, 11
09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 17 (корп. 1,2)
09.00 – 16.00 ул. Орликовой, 10, 11
ул. Ломоносова, 17 (корп. 2)
09.00 – 20.00 пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17
ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12
ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13
С 9 ЧАСОВ 29 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 31 МАЯ Лыжный проезд, 6
ул. Орликовой, 24, 25
ул. Пономарева, 1/16
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 ул. Гончарова, 14, 18, 20
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29
ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58
ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.