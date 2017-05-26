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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 29 мая
 
 
 
 
28 Мая 2017 года, 19:40

Мурманск: прогноз отключений на 29 мая


МУРМАНСК/ 28 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Крупской, 29

ул. Шевченко, 11

09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 17 (корп. 1,2)

09.00 – 16.00 ул. Орликовой, 10, 11

ул. Ломоносова, 17 (корп. 2)

09.00 – 20.00 пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а

ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17

ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12

ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13

С 9 ЧАСОВ 29 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 31 МАЯ   Лыжный проезд, 6

ул. Орликовой, 24, 25

ул. Пономарева, 1/16

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.59 ул. Гончарова, 14, 18, 20

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29

ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58

ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22


О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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